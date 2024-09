Niedzielny poranek nie należał do najbardziej udanych dla Marcina Prokopa. Prezenter nie pojawił się na czas w studiu "Dzień dobry TVN". "Ładowarka do telefonu może być najsłabszym ogniwem całego układu" - tłumaczył poza anteną i przepraszał swoją koleżankę, czyli Dorotę Wellman na kolanach. Co się stało?