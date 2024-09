"Familiada" to teleturniej, który od ponad 30 lat gości na antenie TVP2. Jego prowadzącym od pierwszego odcinka do dziś jest Karol Strasburger. To nie tylko prezenter, ale też aktor znany chociażby z takiego filmu jak "Noce i dnie", gdzie wcielał się w postać Toliboskiego zrywającego nenufary dla Barbary.

Karol Strasburger uchylił rąbka tajemnicy teleturnieju "Familiada"

Gospodarz "Familiady" z okazji 30. urodzin postanowił zdradzić wielki sekret tego programu. W najnowszym wywiadzie powiedział, kim są słynni "ankietowani". To na podstawie ich odpowiedzi przygotowywane są pytania dla uczestników teleturnieju.

Ankietowany to taki zwykły, średni człowiek chodzący po ulicy - ale nie tylko - bo czasem są to ludzie z internetu, którzy biorą udział w ankietach. Do nich wykonywane są telefony i wysyłane maile z zapytaniami - powiedział Karol Strasburger w rozmowie z Pomponik.pl.

Jak zdradził wśród nich są także osoby, które biorą udział w programie. To są też rodziny, które się zgłaszają, bo jest ich dość dużo - i przy okazji są pytani - uchylił rąbka tajemnicy prowadzący teleturniej "Familiada".