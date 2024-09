Magda Mołek to jedna z bardziej znanych polskich dziennikarek. Przez wiele lat pracowała dla stacji TVN. Gdy odeszła, zaczęła prowadzić swój kanał w sieci. To tam przepytuje osoby z pierwszych stron gazet. Magda Mołek jest również bardzo aktywna w mediach społecznościowych.

Magda Mołek chciała wesprzeć powodzian. Wzięła udział w akcji charytatywnej znanej marki

Wraz z inną celebrytkę, czyli Katarzyną Sokołowską, znaną z programu "Top Model" jest ambasadorką polskiej marki odzieżowej Tatuum. Kilka dni temu, gdy południe Polski nawiedziły powodzie, obie ogłosiły akcję wspierającą powodzian. W jej ramach Tatuum za każdy zakupiony produkt przekaże 10 zł na rzecz akcji "Przedsiębiorcy Powodzianom".

Inicjatywa ta została mocno skrytykowana przez internautów. Byli oni oburzeni tym, że akcja ma bardzo komercyjny charakter. Ich zdaniem w projekcie, który wsparła Magda Mołek, bardziej chodziło o działania marketingowe, niż pomoc.

Magda Mołek przeprasza za udział w akcji charytatywnej

Dziennikarka postanowiła odnieść się do tych zarzutów. Zamieściła w sieci oświadczenie, w którym przeprosiła.

Chciałabym odnieść się do Waszej reakcji na naszą wspólną z Tatuum akcję pomocy powodzianom.

I przeprosić. Chcieliśmy dobrze, ale czasem w emocjach i pośpiechu popełniamy błędy… - tymi słowami rozpoczęła swój wpis Magda Mołek.

Jestem Dolnoślązaczką, zalane tereny to moje miejsce na ziemi. Przeżyłam powódź w 1997 roku i znam ten strach. Wiem też, ile kosztuje - pieniędzy i emocji - podnoszenie się po takiej tragedii. Pomagam, jak umiem i jak mogę, bo tam mieszkają moi przyjaciele i rodzina. Wiem, że mnie znacie, wierzę, że zrozumiecie i przyjmiecie przeprosiny - wyraziła nadzieję.

Tak internauci zareagowali na oświadczenie Magdy Mołek

Internauci oświadczenia Magdy Mołek nie pozostawili bez odpowiedzi. Wielu z nich stwierdziło, że dziennikarka tak naprawdę nie ma za co przepraszać.

Ależ nie ma za co przepraszać! Niektórzy też mają firmy i z dochodów nic nie przekazują. Każdy pomaga tak jak chce. Liczy się, że w ogóle to robi, a nie w jaki sposób - napisała jedna z obserwatorek profilu Magdy Mołek.

Pani Magdo , ludzie popełniają błędy nie tylko w emocjach - najważniejsze jest to kiedy potrafią się do nich przyznać - napisała inna. Przykro że musisz przepraszać. Wydaje mi się że obojętnie jaka pomoc - to pomoc! - czytamy w komentarzach.