W pierwszym odcinku 28. edycji "Tańca z gwiazdami" na parkiecie zaprezentowały się wszystkie biorące udział w show pary. Podczas bardzo roztańczonego początku show przedstawieni zostali wszyscy uczestnicy. Nagrodą w programie jest Kryształowa Kula oraz nagrody pieniężne - 100 tys. złotych dla gwiazdy oraz 50 tys. złotych dla tancerza.

Tak jury oceniło pierwszych uczestników "Tańca z gwiazdami"

Jako pierwsi na parkiecie programu "Taniec z gwiazdami" zaprezentowali się Filip Lato i Julia Suryś. Za wykonanie jive'a od jurorów otrzymali 31 punktów. Po nich zatańczyli Natalia Nykiel oraz Jacek Jeschke, którzy wykonali. Jury oceniło ten taniec na 30 punktów.

Michał Meyer i Klaudia Rąba wykonali z kolei walca wiedeńskiego, za którego otrzymali 31 punktów. Chyba mało kto spodziewał się, że pierwsze "dziesiątki" padną już w pierwszym odcinku "Tańca z gwiazdami". Otrzymała je kolejna para, czyli Julia Żugaj i Wojciech Kucina. Ich taniec, czyli jive został oceniony na 38 punktów.

Po przerwie na tanecznym parkiecie zaprezentował się Filip Bobek i jego taneczna partnerka Hanna Żudziewicz. Za walca angielskiego również, podobnie jak ich poprzednicy otrzymali 38 punktów. Oni także mogli liczyć na "dziesiątki" od jurorów.

Zapytaj się mamy, czy nie urodziłeś się we fraku. Bosko - zachwycała się tańcem aktora Iwona Pavlović.

To oni otrzymali pierwsze 40 punktów w premierowym odcinku "Tańca z gwiazdami"

Anna Maria Sieklucka zatańczyła swój pierwszy taniec w parze z Michałem Kassinem. Zdaniem Iwony Pavlović stwierdziła, że aktorka musi coś zrobić ze swoimi nerwami. Czasami z rytmu wypadałaś - zauważyła jurorka. Ewa Kasprzyk stwierdziła, że po tym, co aktorka zagrała w filmie "365 dni" to taniec jest dla niej jak pstryknięcie palców. Ich cza-cza-cza oceniona została na 27 punktów.

Kolejna para, która zaprezentowała się na parkiecie to Piotr Świerczewski i Izabela Skierska. Walca angielskiego zatańczyli do piosenki Agnieszki Chylińskiej "Drań". Od jury otrzymali 32 punkty. Następnie wystąpili Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz, którzy zatańczyli paso doble. Po raz drugi podczas dzisiejszego wieczoru muszę szukać swojej szczęki. Vanessa rozbiłaś bank - stwierdził Rafał Maserak, który jest jurorem w show. Para otrzymała 40 punktów. To pierwsza taka punktacja i to już w 1. odcinku "Tańca z gwiazdami".

Olga Bończyk i Marcin Zaprawa, którzy wystąpili po kolejnej przerwie zatańczyli rumbę i otrzymali 29 punktów. Po nich na parkiecie show Polsatu zaprezentowali się Rafał Zawierucha oraz Daria Syta. Ich tango zostało ocenione na 32 punkty. Po nich na parkiecie zaprezentowała się najstarsza uczestniczka tej edycji, czyli Majka Jeżowska i Michał Danilczuk. Zatańczyli cza-cza-cza, które zostało ocenione na 34 punkty.

Jako ostatnia para na parkiecie show "Taniec z gwiazdami" zaprezentowali się Maciej Zakościelny i Sara Janicka. Ich walc angielski otrzymał 31 punktów od jury.

Kto odpadł w pierwszym odcinku show "Taniec z gwiazdami"?

Najwyżej punktowana przez jurorów para w tym odcinku show "Taniec z gwiazdami" to Vanessa Alexander i Michał Bartkiewicz, którzy otrzymali aż 40 punktów. Najmniej punktów od jurorów zdobyli Anna Maria Sieklucka i Michał Kassin z ilością 27 punktów. Decyzją producenta programu w pierwszym odcinku "Tańca z gwiazdami" nikt nie odpadł.