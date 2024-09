Izabela Janachowska zdobyła popularność dzięki udziałowi w programie "Taniec z gwiazdami". Wielokrotna mistrzyni Polski w 10 tańcach, na parkiecie TVN-u partnerowała m.in. Radosławowi Majdanowi i Przemysłowi Salecie. W 2014 r. wystąpiła również w polsatowskiej wersji show, gdzie zatańczyła z Rafałem Brzozowskim.

Ślubna pasja

Od lat Janachowska spełnia się w roli ekspertki ślubnej. Prowadziła takie programy, jak "I nie opuszczę cię aż do ślubu" i "W czym do ślubu". Teraz przed tancerką i bizneswoman w jednej osobie stanęło nowe wyzwanie i dołączyła ona do obsady serialu "Pierwsza miłość".

Izabelę Janachowska zobaczymy w serialu "Pierwsza miłość" już 12 września. Okazuje się, że tancerka w produkcji ma zagrać... samą siebie.

Jubileuszowe niespodzianki

„Pierwsza miłość" tej jesieni świętuje swoje 20-lecie na antenie Polsatu. Producenci przygotowali więc wiele niespodzianek dla fanów kultowego serialu. Jeszcze nie ostygły emocje po romantycznym ślubie Kaliny (Magdalena Wieczorek) i Oskara (Filip Gurłacz) we włoskim Como, a już kolejna para szykuje się, by stanąć na ślubnym kobiercu! W związku z tym do obsady dołącza Izabela Janachowska w roli samej siebie, czyli ekspertki ślubnej!

"Dominika (Aneta Zając) planuje wspaniały ślub z Emilem (Łukasz Garlicki). Już jutro w 3850. odcinku "Pierwszej miłości" w tym ważnym życiowym wydarzeniu przyjdzie im z pomocą ekspertka ślubna Izabela Janachowska" -informuje Polsat.