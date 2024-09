Ta jesień jest bardzo gorąca w polskich stacjach telewizyjnych. U dużych graczy wiele się dzieje. Maciej Dowbor przeszedł do "Dzień dobry TVN", Barbara Kurdej-Szatan dostała program w TVP, a do Polsatu przeniósł się duet Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski. Kolej na Szymona Majewskiego. Co wiadomo na ten temat?

Wyśniony powrót

Nie wiadomo, co będzie robił w TVN Szymon Majewski, jaki program dostanie. On sam nie uchylił rąbka tajemnicy. "To jest niewiarygodna sprawa, coś mi się przyśniło pięć dni temu, ta stacja, niewyraźne logo. Obudziłem się, mówię do żony: "Magda, śniło mi się logo jakiejś stacji". Magda do mnie: "Dośnij jeszcze!". Dalej śpię, taka mgiełka, jakby TVN, no i rano zadzwonili" - opowiadał Szymon Majewski.

KarieraSzymona Majewskiego

W latach 1990-2005 Szymon Majewski pracował w Radiu Zet. Razem ze Sławomirem Packiem i Omarem Sangare oraz Joanną Wilk współtworzył audycję "Grupa Szczepana". Był także autorem programu "Sponton". Równocześnie współpracował z wieloma stacjami telewizyjnymi. W Canal+ prowadził z kolei autorskie programy: "Sympatyczny program dla miłych ludzi" oraz "Szymon mówi show". W TVP był zaś gospodarzem programu "Słów cięcie gięcie", występował też w talk-show Alicji Resich-Modlińskiej "Wieczór z Alicją", gdzie był autorem absurdalnych wynalazków.

Szymon Majewski kojarzy się widzom TVN z kultowym programem "Mamy cię", w którym wkręcano gwiazdy. Później pojawił się autorski talk-show "Szymon Majewski Show", który był hitem w latach 2005-2011. Warto też wspomnieć o późniejszych produkcjach: "HDw3D Telewision" oraz "Szymon na żywo", które pojawiały się na antenie TVN do 2012 roku. Showman związał się z radiem oraz założył swój kanał na Youtube, który spotkał się z ciepłym przyjęciem publiczności. W Radiu Zet prowadzi z kolei program "Szymon Majewski Szał".