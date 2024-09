Maja Ostaszewska pokazuje, że wiek jest wyłącznie liczbą. Aktorka świętowała kilka dni temu 52. urodziny. "Mam 52 lata i dobrze mi z tym. Zdjęcie z końca sierpnia. Dzień, który spędziłam tak jak chciałam. Miałam czas żeby się zatrzymać, usłyszeć to co wewnątrz i na zewnątrz. Bezcenne. Od północy płyną do mnie życzenia, za które z całego serca dziękuję! Czuję wielką wdzięczność za bliskich mi ludzi przy mnie. I oczywiście psy. Za moją drogę. Staram się nią podążać coraz uważniej" - napisała w mediach społecznościowych.

W najnowszym wydaniu "Twojego stylu", Maja Ostaszewska zdecydowała się zapozować topless, a zdjęcie, które zdobi okładkę wrześniowego numeru, wywołało burzę pozytywnych emocji i podziwu.

Burza zachwytów

Na zdjęciach Maja Ostaszewska emanuje siłą i kobiecością. W komentarzach pod zdjęciem internauci nie szczędzili komplementów: "Jest pani zjawiskowa", "Super rozmowa i piękne zdjęcia", "Zachwycająca!", "Tak wygląda piękno" - napisali. Zachwycały się też m.in. Hanna Lis i Anita Werner.