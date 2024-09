Małgorzata Tomaszewska ma urodzoną w lutym br. córeczkę Laurę oraz 7-letniego już syna Enzo. Dziennikarka chętnie opowiada o swoich doświadczeniach, związanych z macierzyństwem.

Małgorzata Tomaszewska przyznała, że nie mogła powstrzymać łez

Jej syn Enzo właśnie poszedł do pierwszej klasy szkoły podstawowej. Małgorzata Tomaszewska powiedziała, że jest to dla niej trudne przeżycie. Emocje były silne, muszę przyznać, że nie wiem, czy u niego większe, czy u mnie. Bo ja też się bardzo stresowałam. Ja się popłakałam w ogóle na tym rozpoczęciu - mówiła w "DDTVN". Tomaszewska zdradziła, że już w pierwszym tygodniu szkoły miało dojść do kłótni między dziećmi.

Reklama

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Buzujące emocje

Były jakiś niesnaski między dziećmi. Te emocje buzowały między nimi. Odzwierciedlenie tych emocji było w ich konfliktach - mówiła Małgorzata Tomaszewska. - Była bitka? - dopytywał prowadzący Damian Michałowski. - No taka drobna - zdradziła prezenterka. Jak dodała, nieporozumienie zostało wyjaśnione. - Każda z nas podpytywała dziecko, o co chodziło i potem wspólnie ustaliliśmy, że to nic takiego - powiedziała. - Wydaje mi się, że emocje. Trzeba dzieci zdyscyplinować po tej przerwie - stwierdziła.

Małgorzata Tomaszewska przejdzie do TVN?

Czy pojawienie się Małgorzaty Tomaszewskiej w "Dzień dobry TVN" to zapowiedź tego, że dawną gwiazdę "Pytania na śniadanie" zobaczymy w konkurencyjnej stacji? Jeszcze przed startem jesiennej ramówki w mediach pojawiły się informacje, jakoby TVN chciał zaangażować Małgorzatę Tomaszewską do prowadzenia „Dzień dobry…”. Jak pisał Plotek, chciano nią zastąpić odchodzącą Annę Senkarę. Ostatecznie miejsce u boku Sandry Hajduk-Popińskiej zajął Maciej Dowbor.