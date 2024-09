Nie od dziś wiadomo, że Magda Gessler "jeńców nie bierze" i nie gryzie się w język. Mówi to, co myśli. Teraz gwiazda TVN-u dała popis swoich możliwości w nowym odcinku programu "MasterChef". Gdy dostała do spróbowania danie przygotowane przez aspirującego kucharza, w ogóle się nie hamowała. MIchel Moran próbował ratować sytuację.