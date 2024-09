Wiktoria Gorodeckaja to bardzo gorące aktorskie nazwisko. Gra coraz więcej. Wystąpiła m.in. w thrillerach „Ukryta sieć” i „Doppelgänger. Sobowtór” oraz w "Niebezpiecznych dżentelmenach". Grała w serialach "Erynie", "Skazana", "Ślad" czy "Osiecka". Jest aktorką warszawskiego Teatru Narodowego.

"Nie ma ani kropli polskiej krwi"

"Urodziłam się na Litwie, w miasteczku Poniewież, 120 km od Wilna. Po maturze przyjechałam do Polski do mamy. Zostałam. Poczułam, że chce zacząć na nowo. Pierwszy rok był straszny, bo nie umiałam słowa po polsku. Znam litewski i rosyjski, bo pochodzę z mieszanej rodziny. Moja babcia była Rosjanką, którą Niemcy podczas wojny przywieźli na Litwę do pracy. Na podwórku mówiło się po litewsku, w domu po rosyjsku" - mówiła kilka lat temu w wywiadzie dla dziennik.pl aktorka.

Trwa ładowanie wpisu Instagram

"Nie mam ani kropli polskiej krwi. Pochodzę z rodziny litewsko-rosyjskiej. Byłam dwujęzyczna. Urodziłam się w czasach ZSRR, kiedy bardzo silne były wpływy rosyjskie. W szkole językiem obowiązującym był rosyjski, ale równocześnie chodziłam do litewskiej szkoły muzycznej. To wszystko jest dość skomplikowane" - powiedziała z kolei w wywiadzie dla PAP. O tym, że zostanie w Polsce na zawsze, postanowiła po maturze, którą zdała na Litwie. Tam też skończyła szkołę muzyczną w klasie skrzypiec. Jak wspomina, do Aktorskiej Szkoły Haliny i Jana Machulskich poszła, żeby m.in. po to, by szlifować polski. Złapała aktorskiego bakcyla. Potem dostała się do warszawskiej Akademii Teatralnej.

W "Profilerce" trup ścieli się gęsto

Akcja "Profilerki" rozgrywa się w Augustowie. Działają tam miejscowi policjanci pod przewodnictwem komisarza o wiele mówiącym nazwisku Nadzieja (Michał Czernecki). Do zespołu trafia zamknięta w sobie profilerka Julia Wiger (Wiktoria Gorodeckaja). Za reżyserię serialu odpowiada Monika Jordan-Młodzianowska, która znakomicie zadebiutowała w pełnym metrażu filmem "Żelazny most".

W "Profilerce" policjanci muszą schwytać brutalnego, seryjnego mordercę. Julia Wiger na początku serialu próbuje odpocząć od pracy i jest na wakacjach razem z synem na Pojezierze Augustowskie. Z odpoczynku nic nie wychodzi, bo angażuje się w szokującą sprawę. Chodzi o morderstwo, do którego doszło w leśniczówce; ginie tam cała rodzina, razem z kilkuletnim dzieckiem.

Julia jest rozwódką, która bardzo kocha swoją pracę. Jej życie rodzinne nie za bardzo poukładało się, syn mieszka z ojcem, a ona na wakacje przyjeżdża do swojego ojca do Augustowa, żeby spędzić z tym synem trochę czasu. Dostaje telefon od przyjaciela z przeszłości, który jak okazuje się, pracuje właśnie na komendzie w Augustowie i prosi ją o pomoc w rozwiązaniu dosyć trudnej sprawy morderstwa - powiedziała Wiktoria Gorodeckaja o swojej bohaterce w w wywiadzie dla Polskiego Radia.

Kim jest profilerka?

W przypadku śledztwa policja zgłasza się do profilera wtedy, jeżeli dochodzą do ściany i potrzebują świeżego spojrzenia. Jest to psycholog policyjny, który na podstawie danych rekonstruuje miejsce i wydarzenie, np. zabójstwo. Przy użyciu swojej wiedzy z medycyny sądowej i mechanizmów psychologicznych rekonstruuje wydarzenie i próbuje określić, kim mógłby być sprawca, żeby zawęzić krąg podejrzanych przez policję - wyjaśniła Wiktoria Gorodeckaja w Polskim Radiu.

W serialu występują także m.in. Andrzej Mastalerz, Jędrzej Hycnar, Monika Pikuła, Kamil Nożyński i Mateusz Banasiuk.

Serial można oglądać w sobotnie wieczory w TVP1.