yła gwiazda Katarzyny Cichopek TVP teraz jest w Polsacie. Dostała swój program i jest prowadzącą nowego show śniadaniowego "Halo tu Polsat. Jakie są reakcje po premierze randkowego programu "Moja mama i twój tata", który prowadzi?

Nowatorski show randkowy?

Program zapowiadany był jako totalna nowość, która zaskoczy widzów. Polsat zrobił randkowy show, bo wiadomo, że cieszą się one ogromną popularnością - np. "Rolnik szuka żony" czy "Sanatorium miłości" w TVP. Polsat znalazł jednak rozwiązanie, jakiego nigdy jeszcze faktycznie nie było. O co chodzi?

Reklama

W pierwszym odcinku "Moja mama i twój tata" poznaliśmy ósemkę dorosłych bohaterów po przejściach: 39-letniego Piotra, 44-letnią Annę, 49-letnią Donatę, 46-letniego Szymona, 46-letniego Krzysztofa, 42-letnią Monikę, 50-letniego Krzysztofa oraz 55-letnią Lucynę. Każdy z nich opowiedział swoją historię. Po życiowych perturbacjach, zgłosili się do programu w poszukiwaniu miłości. Jednak nie przyjechali sami. Są z nimi ich dzieci.

Trwa ładowanie wpisu

"To igrzyska śmierci"

Uczestnicy programu zostali zakwaterowani w willi na Mazurach. Dom tonie w zieleni, nieopodal jest jezioro. To właśnie tam przez najbliższe tygodnie będą ze sobą randkowali. Z kolei w domu za rogiem zamknięte są ich dzieci, które bardzo dokładnie będą decydować o ich losach.

"Witajcie w centrum dowodzenia, czyli pokoju obserwacji. Będziecie dokładnie śledzili każdy krok swoich rodziców. Oni o tym nie wiedzą. Oni są przekonani, że czuwa nad nimi cały sztab ekspertów od relacji, ale nie wiedzą, że tymi ekspertami jesteście wy" - powiedziała Katarzyna Cichopek do dzieci głównych bohaterów. Młodzież będzie decydować o ich dalszych losach w programie. I to jest właśnie to novum, o którym była mowa wcześniej.

Już w pierwszym odcinku pojawiły się dramatyczne chwile. Kiedy dwie kobiety wybrały jednego mężczyznę, to on musiał zdecydować, z którą chciałby pójść na randkę. "To igrzyska śmierci" - skomentował jeden z grupy obserwatorów. W ogóle dzieci bohaterów nie czuły się komfortowo. "Wyrzeknę się swojego ojca w pierwszej możliwej okazji" - zażartowała jedna z dziewczyn. Młodzież była zgodna, że nikt z nich nie chciałby zająć miejsc ich rodziców.

Jak ocenili program "Moja mama i twój tata" widzowie?

Opinie są podzielone. Duża grupa chwali pomysł, wykonanie i Katarzynę Cichopek jako prowadzącą. Jest też wiele głosów krytyki. "Niech ona przestanie ciągle mieć ten przyklejony uśmiech, bo głupio wygląda"; "Temat pewnie ciekawy, ale prowadząca zniechęca do oglądania" - napisano m.in. w komentarzach.

OBSERWUJ nas na WhatsApp