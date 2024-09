W miniony weekend na antenie TVN rozpoczęła się emisja nowego sezonu programu "Azja Express". W show celebryci biorą udział z bliską im osobą. Muszą spędzić określony czas w azjatyckich krajach mając ograniczony budżet.

Reklama

Żona Piotra Głowackiego podpadła widzom "Azja Express"

W najnowszym sezonie wśród par znalazł się m.in. Piotr Głowacki z żoną, Agnieszką. To oni stali się głównymi, nie do końca pozytywnymi, gwiazdami odcinka. Uwagę widzów skupiła głównie żona aktora. Małżeństwo od początku mocno się ze sobą sprzeczało.

Gdy jednym z zadań był wyścig na targu rybnym kamery zarejestrowały frustrację Agnieszki. Kobieta ciągle się gubiła i choć jej mąż próbował opanować sytuację, ona wciąż komentowała zaistniałą sytuację.

"Piotr? Gdzie jest Piotr?", "Nie możesz mnie zgubić, no nie możesz mnie zgubić", "Ale dlaczego mnie zgubiłeś?", "Nie mogę, że go ciągle gubię. To jest jakaś masakra" - mówiła. W pewnym momencie zaczęła wypytywać Głowackiego, dlaczego podniósł na nią głos.

Internauci nie szczędzą słów krytyki Agnieszce Głowackiej

Nie krzycz na mnie. Po co to zrobiłeś?- pytała. Gdy aktor chciał to wyjaśnić i przeprosić ją, usłyszał: "No to źle zrobiłeś".

Internautom zachowanie Agnieszki Głowackiej nie przypadło do gustu. Upust swoich emocji dali w komentarzach na oficjalnym Instagramie programu. Stwierdzili, że kobieta jest irytująca.

"Czy tylko mnie na maksa irytuje Głowacka?", "Głowackiego żona strasznie irytująca. Zachowanie pod publikę", "Boże, żona Piotra Głowackiego jest nie do wytrzymania", "Panie Piotrze, współczujemy" - pisali.