Uczestnicy nowego sezonu przemierzają rajskie Filipiny, by dotrzeć do Tajwanu. Na szlaku jest osiem gwiazdorskich par. Gospodynią formatu jest Daria Ładocha.

Kto walczy o zwycięstwo?

W pełną przygód i emocji podróż ruszyli: Jacek Jelonek i Oliwier Kubiak -gwiazdor programu "Prince Charming" i jego narzeczony; Piotr i Agnieszka Głowaccy - znany aktor oraz jego żona; Jessica Mercedes i Justin Kirschner - influencerka modowa i jej brat; Aleksandra Adamska i Ewelina Porczyk - gwiazda serialu "Skazana" i jej siostra - aktorka, reżyserka oraz fotografka; Jan Błachowicz i Józef Gąsienica-Gładczan - zawodnik MMA i mistrz federacji UFC oraz jego przyjaciel; Mandaryna i Fabienne Wiśniewska - tancerka i piosenkarka oraz jej córka, również tancerka; Gabi Drzewiecka i Jagna Niedzielska - dziennikarka muzyczna oraz kucharka i edukatorka; a także Wiktor Dyduła i Anna Chrzanowska - piosenkarz oraz jego siostra.

Co się działo w pierwszym odcinku?

Ryby, kokosy i lokalny taniec

Zanim ogłoszono pierwsze zadanie, atmosfera wśród uczestników była nerwowa. Pokazano np., jak Jacek Jelonek trzęsie się z nerwów, a Gabi Drzewiecka biega w panice nie mogąc skorzystać z toalety... Etienne Wiśniewska, córka Mandaryny i Michała Wiśniewskiego, powiedziała że bardzo martwi się o mamę, bo ma cukrzycę, z kolei sama Marta Wiśniewska wyznała, że wzięła ze sobą "całe wiadro insuliny". Przypomnijmy, że Mandaryna choruje na cukrzycę.

Podróżnicy musieli zmierzyć się w pierwszym odcinku z oślizgłymi rybami na targu, zatańczyć lokalny taniec, którego uczyli ich miejscowi instruktorzy oraz zagrać w "jastrzębie i kurki" - gra ta polegała na zrywaniu wstążek przyczepionych do pleców rywali, którymi okazali się uczniowie szkoły podstawowej. Wyławiano też kokosy z wody.

Małżeńskie kłótnie

Wiele dram rozegrało się między aktorem Piotrem Głowackim i jego żoną. Wyraźnie jednak było widać, że produkcja programu ustawiła focus właśnie na tę parę. "No jak ty do mnie mówisz?! Co ty myślisz, że ja ślepa jestem? I co teraz chciałeś mi udowodnić, że nie złapiemy tego? Nie! Ja łapię, mam tego nie robić?! Nie krzycz na mnie więcej. Czy ja zwariowałam? Nie jest mi aż tak gorąco! Naprawdę dużo mnie to kosztuje. Po pierwsze odchodzisz ode mnie, ja nie umiem tego powiedzieć!" - denerwowała się Agnieszka Głowacka.

Łzy Jessiki Mercedes

Jessica Mercedes z bratem, Justinem, dość długo szukali miejsca do spania. Gdy ostatecznie ktoś zgodził się ich przenocować, Jessica się rozpłakała. Influencerka opowiadała też rodzinne historie. Jak się okazuje, jej mama i ojciec poznali się, gdy pracowali w Niemczech.

Kto ma immunitet?

Immunitet, hotel ze SPA oraz kieszonkowe wygrały Aleksandra Adamska i jej siostra, Ewelina. To one sobie poradziły najlepiej w pierwszym odcinku programu. Co się będzie dalej działo? Wiadomo już, że uczestnikom odebrano buty. Na razie nikt jeszcze nie odpadł.

