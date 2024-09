Przez kilka ostatnich miesięcy Małgorzatę Sochę i Ewę Kasprzyk można było oglądać w reklamach jednej ze znanych sieci meblowych. Aktorki wcielały się w niej w role synowej i teściowej. Ich zabawne dialogi były bardzo pozytywnie odbierane przez widzów.

Kto zastąpił Małgorzatę Sochę i Ewę Kasprzyk w reklamie marki meblowej?

Choć ten duet przypadł do gustu potencjalnym klientom, paniom podziękowano. Twórcy kampanii zakończyli współpracę z nimi. Zastąpiono je gwiazdami jednego z kabaretów. Zamiast duetu Ewa Kasprzyk i Małgorzata Socha widzowie mogą oglądać teraz Jacka Borusińskiego oraz Dariusza Basińskiego z kabaretu Mumio.

W rozmowie z Shownews.pl Ewa Kasprzyk wyznaje, że choć straciła możliwość zarabiania dalej dobrych pieniędzy, nie jest nastawiona negatywnie do emocji związanych z decyzją producentów kampanii.

Ewa Kasprzyk zabrała głos. Co mówi o zakończonej współpracy?

Firma postanowiła zmienić strategię. Mój kontrakt wygasł. To była bardzo sympatyczna współpraca, chociaż zdjęcia do tej reklamy, kręcone w upalnym lipcu od rana do wieczora, były wymagające - powiedziała Kasprzyk w rozmowie z portalem.

Dodała, że dzięki temu ma czas na inne zobowiązania zawodowe. Zapytana, czy widziała swoich następców, odpowiedziała, że nie. Zaznaczyła, że kampania, w której brała udział wraz z Małgorzatą Sochą, cieszyła się uznaniem widzów.

Mówią, że byłyśmy najlepsze - stwierdziła.