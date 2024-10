Marcin Hakiel i Dominika Serowska już niebawem zostaną rodzicami. To jedna z tych par w polskim show-biznesie, która wzbudza sporo emocji. Głównie dlatego, że wcześniej Marcin Hakiel przez wiele lat był mężem Katarzyny Cichopek. Jego była już żona związała się ze swoim ekranowym partnerem, czyli Maciejem Kurzajewskim.

Marcin Hakiel i jego partnerka czekają na syna

Jakiś czas temu okazało się, że Hakiel i jego partnerka Dominika spodziewają się przyjścia na świat ich pierwszego wspólnego dziecka. Przypomnijmy, że Marcin ze związku z Kasią ma córkę i syna. Wiadomo już, że Dominika urodzi syna.

Kilka tygodni temu w sieci pokazała jak wyglądał jej baby shower. Teraz zdradziła, kiedy maluch pojawi się na świecie.

Kiedy dziecko Marcina Hakiela i Dominiki przyjdzie na świat?

W trakcie sesji pytań i odpowiedzi na Instagramie wyznała, że poród nastąpi w grudniu. Dominika zdradziła także, ile kilogramów przybyło jej od początku ciąży.

17 kilogramów przytyłam od początku ciąży, więc to całkiem sporo, ale moja waga wyjściowa była niska, więc teraz moja waga wynosi tyle, co przeciętna waga kobiet w większości, tylko u mnie inaczej się rozkłada. Ja lubię siebie szczupłą, więc zamierzam wrócić na spokojnie do poprzedniej wagi - wyznała.

Podczas sesji pytań i odpowiedzi padło pytanie o to, jakie imię Dominika i Marcin wybrali dla swojego syna. Okazuje się, że rozważali m.in. Radomir, czy Jeremi. Na razie jednak nie zdradzili, jaką opcję wybrali. To okaże się zapewne niebawem.