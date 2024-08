Nowością w jesiennym sezonie będzie współprowadzenie "Dzień dobry TVN" przez znane osoby. Jako pierwszy dołączy do śniadaniówki Piotr Adamczyk. Wiadomo już, że po nim pojawią się Adam Małysz i Krzysztof Zalewski. Każda z gwiazd będzie to robić przez tydzień.

Ola Adamska chciała być prowadzącą "Dzień dobry TVN"

Będą pojawiać się obok duetu prowadzących.Ta trzecia osoba przez cały tydzień występować będzie jako reporter, jako gwiazda, jako współprowadzący. Czegoś takiego jeszcze nie było.Nigdy - mówi w rozmowie z Plejadą Lidia Kazen, dyrektor programowa TVN.

Okazuje się, że jedną z celebrytek, która marzyła o tym, by wystąpić w "Dzień dobry TVN" jest Aleksandra Adamska.

Dlaczego aktorka znana z roli Pati nie pojawi się w śniadaniówce TVN?

Aktorka znana m.in. z seriali "Skazana" i "Pati" na razie musi jednak poczekać na swoją kolej. Powód?

Długo rozmawialiśmy z Olą Adamską. To jest marzenie Oli i myślę, że przedłużę tę akcję właśnie dla niej, bo teraz trwają zdjęcia do "Pati", a poza tym dołączyła do "Lego Masters" i mam podejrzenie, że z Marcinem Prokopem będą stanowić wybuchowy duet - powiedziała Lidia Kazen.

Z jej wypowiedzi wynika, że widzowie najprawdopodobniej wiosną zobaczą drugi sezon serialu "Pati".