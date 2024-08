Co weekend widzowie TVP mogą oglądać letnie koncerty "Lata z Radiem i Telewizji Polskiej". Imprezy odbywają się w różnych miastach Polski, ale opinie na ich temat są mocno podzielone. Internauci krytykują m.in. nagłośnienie i sposób prowadzenia koncertów.

Widzowie krytykują kolejny koncert organizowany przez TVP

Głos w tej sprawie postanowiła zabrać również Joanna Kurska. Ona także nie szczędziła swojej byłej stacji sów krytyki. Żona Jacka Kurskiego była szefową "Pytania na śniadanie". Odpowiadała również za wiele kwestii związanych z organizacją wydarzeń.

W miniony weekend widzowie mogli obejrzeć koncert, który odbył się w Chorzowie. W sobotę, 10 sierpnia, na scenie wystąpili m.in. zespół Piersi, Dawid Kwiatkowski, Tatiana Okupnik, Big Cyc i Jacek Stachurski. I tym razem widzowie byli zawiedzeni tym, co zobaczyli i usłyszeli. Dostało się zarówno artystom, jak i prowadzącym, czyli Aleksandrze Kostrzewskiej, Mateuszowi Jędrasiowi i Romanowi Czejarkowi.

"Dawid okey, ale oprawa i prowadzenie do bani. Kiedyś były lepsze koncerty", "Oglądałam to z mężem, to byliśmy zażenowani poziomem. Najgorszy Stachurski i Markowska, która śpiewa denne ballady, a udaje rockmenkę, ludzie… poza tym wszyscy niewyraźnie śpiewali", "Tragedia - tandetny Big Cyc i wychudzony Stachursky. Takiego dna nie było nigdy w TVP", "To są wakacyjne koncerty, powinny być piosenki wesołe, rozrywkowe, a nie takie smętne. Już wolałam słuchać Zenka" - pisali internauci.

Joanna Kurska nie szczędzi słów krytyki. To napisała o TVP

Do nich dołączyła także Joanna Kurska. W ostrych słowach skomentowała organizację koncertów. Na swoim Facebooku udostępniła artykuł Pudelka o tym, jak słabo została odebrana ostatnia impreza zorganizowana przez TVP. Dodała też kilka słów od siebie.

Próbują zrobić Wakacyjną Trasę Dwójki. Nie zrobią, nie potrafią, aż żal na nich patrzeć! TVP potężna już była, teraz to już jest dno na miarę rządu Tuska. Uśmiechajcie się - napisała.

W dyskusji z internautami przypomniała, że imprezy organizowane za kadencji jej męża, czyli Wakacyjna Trasa Dwójki chociażby z 2020 roku przyciągnęła 2,5 miliona widzów.

To byli prowadzący, oprawa, show i oglądalność. To jest sprawa do rozliczenia przez prokuratora i sąd! Niszczenie publicznego majątku i wizerunku TVP. Odpowiedzą za to. Przerażające - dodała.