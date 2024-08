Nowa ramówka TVP we wrześniu będzie miała wiele zmian. Jak informowano teleturniej "Jeden z dziesięciu" wróci do TVP2. Teraz podjęto decyzję, że również inny program tej stacji zmieni pasmo.

TVP zmienia godzinę emisji znanego teleturnieju

Chodzi o teleturniej "Postaw na milion", który nadawany jest w TVP2. Zdjęcia do tej produkcji ruszyły już w ubiegłym tygodniu. Nagrano 12 standardowych odcinków i jeden specjalny. Prowadzącym program wciąż pozostaje Łukasz Nowicki. Jest on gospodarzem "Postaw na milion" od pierwszego odcinka, czyli od 2011 roku.

Kiedy i gdzie będzie emitowany program?

TVP2 postanowiło zmienić godzinę nadawania teleturnieju. Jak podano w ramówce dla prasy, od września nie będzie on emitowany w czwartki 20.50, ale w piątki o 22.00. Tuż po nowym programie "Cudowne lata" prowadzonym przez Barbarę Kurdej-Szatan.

Teleturniej "Postaw na milion" to polska wersja brytyjskiego formatu "The Million Pound Drop Live". W każdym odcinku dwuosobowa drużyna spokrewnionych ze sobą graczy ma szansę wygrać tytułową kwotę, którą w gotówce dostają już na wstępie. Żeby jednak zabrać walizkę wypełnioną pieniędzmi do domu, gracze muszą najpierw odpowiedzieć trafnie na osiem pytań i wiele zaryzykować.