Agnieszka i Kuba Wesołowscy jakiś czas temu ogłosili, że spodziewają się dziecka. Teraz maluch pojawił się na świecie. Post o tym, że chłopiec jest już na świecie zamieściła dumna mama.

Kuba i Agnieszka Wesołowscy zostali rodzicami. Tak na imię ma ich syn

Synku, witaj na świecie! Czekaliśmy na Ciebie zbyt długo. Drodzy państwo, oto Feliks Wesołowski- napisała.

Reklama

Chłopiec otrzymał dosyć oryginalne imię. We wpisie nie obyło się bez podziękowań. Była modelka i dziennikarka podziękowała swojej "kochanej położnej Ani", która wraz z Kubą i Agnieszką już drugi raz witała na świecie ich dziecko.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Aniu, gdyby nie ty, ten poród nie byłby tak magiczny, łatwy i (o dziwo) przyjemny. Kiedyś z chęcią opowiem Wam więcej o tej wspaniałej kobiecie, bo jest to istny Anioł - czytamy.

Komu podziękowała Agnieszka Wesołowska?

Agnieszka Wesołowska podziękowała również personelowi Szpitala im. Świętej Rodziny w Warszawie i zaznaczyła, że "to miejsce jak z innej planety".

Podejście personelu: od położnych, pielęgniarek poprzez lekarzy do pań salowych, to jest inny świat! Przysięgam! Istna perełka polskiej służby zdrowia.Do tego warunki bardziej zbliżone do hotelu w szpanerskim kurorcie niż szpitala - napisała.

Wy wszyscy sprawiliście, że ten dzień był drugim najpiękniejszym dniem w naszych życiach. Ogromnie dziękujemy! - dodała.

Agnieszka i Kuba mają już córkę Różę.