Ostatnio wiele się mówi o Przemysławie Babiarzu. Wszystko przez aferę wokół jego komentarza do piosenki "Imagine", którą wykonano podczas rozpoczęcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Dziennikarz był przez chwilę zawieszony w pełnieniu obowiązków, ale wrócił do relacjonowania sportowych zmagań. Okazuje się jednak, że to nie koniec jego kłopotów.