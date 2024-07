Przemysła Babiarz komentował otwarcie igrzysk olimpijskich w Paryżu. Jednym z punktów artystycznej części uroczystości była piosenka Johna Lennona "Imagine".

Przemysław Babiarz zawieszony. KRRiT wszczęła postępowanie

"Świat bez nieba, narodów, religii i to jest wizja tego pokoju, który wszystkich ma ogarnąć. To jest wizja komunizmu, niestety" - powiedział w pewnym momencie Przemysław Babiarz, odnosząc się do tego utworu. Te słowa wywołały burzę. TVP postanowiła zawiesić prezentera w obowiązkach służbowych. Nie będzie on komentował zmagań podczas igrzysk. Do sprawy odniósł się też szef KRRiT, zapowiadając postępowania wyjaśniające.

Reklama

"Nakazałem wszczęcie postępowania wyjaśniającego w sprawie zawieszenia red. Przemysława Babiarza pod kątem sprawdzenia czy nie naruszone zostało prawo do wolności wypowiedzi dziennikarza. W myśl art. 213 Konstytucji Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji" - napisał Maciej Świrski w sobotę wieczorem na platformie X.

Sebastian Chmara staje w obronie prezentera TVP. "Proszę zatem wszystkich"

W obronie prezentera stanęło wiele osób. Wśród nich jest także Sebastian Chmara. Były sportowiec i podobnie jak Babiarz komentator lekkoatletyki wystosował apel, który zamieścił w sieci.

W czwartek na igrzyskach olimpijskich w Paryżu zacznie się lekkoatletyka. Od ponad 15 lat - jako partner w studiu lub na stanowisku komentatorskim-stoję u boku Przemysława Babiarza. To między innymi dzięki niemu nasza ukochana dyscyplina sportu stała się bliższa widzom, to dzięki niemu sukcesy polskich lekkoatletów wywołują łzy wzruszenia. Wywołują je u widzów. Podkreślam to, dlatego że to ich komfort śledzenia transmisji jest podstawowym powodem naszej pracy - czytamy.

Brak na stanowisku komentatorskim Przemka to największa strata właśnie dla Kibica. Igrzyska to największe święto sportu; czas pięknych zwycięstw, bolesnych porażek, wielkich przeżyć przed ekranami. My, którzy za to odpowiadamy, chcemy zrobić w Paryżu wszystko, aby przekaz z tej imprezy stał na jak najwyższym poziomie. A ten poziom na stadionie lekkoatletycznym gwarantuje Przemysław Babiarz - pisze Chmara.

Reklama

Proszę zatem wszystkich, którzy mają na to wpływ o zmianę decyzji i przywrócenie Przemka do pełnienia swoich obowiązków. Dla nas, ale przede wszystkim dla Kibiców Królowej Sportu- dodał.

Przemysław Babiarz oprócz lekkoatletyki, miał także komentować pływanie podczas IO w Paryżu.