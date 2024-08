Maciej Zakościelny to aktor, którego oglądać można w wielu polskich komediach romantycznych. Ostatnio grał dorosłego Piotrusia w kontynuacjach filmu "Kogel-mogel".

Maciej Zakościelny zaniepokoił fanów. Chodzi o jego wygląd

Na początku 2024 roku pojawiła się informacja, że aktor rozstał się ze swoją partnerką, czyli Pauliną Wyką. Maciej Zakościelny potwierdził, że to prawda. Owocem ich związku jest dwójka dzieci. Pierwszy syn, czyli Borys, przyszedł na świat w czerwcu 2016 roku, drugi Aleks urodził się w 2018 roku.

Już niebawem Macieja Zakościelnego zobaczymy w show "Taniec z gwiazdami". Fanów od kilku miesięcy niepokoi wygląd aktora. Widać, że mocno schudł.

Maciej Zakościelny wspomina o rodzinnych problemach

Aktor zapewnia, że nic mu nie jest i na nic nie choruje. Jak tłumaczy zmianę swojego wyglądu?

Wszystko jest bardzo dobrze. Proszę państwa, nie martwcie się. Ostatnio miałem trudny też czas ze względów prywatnych, rodzinnych. To też gdzieś tam wpływa na nas. Ale spokojnie, jestem mega szczęśliwym gościem i pozytywnie nastawiony do życia bardzo. Bardzo się cieszę z tego, co się dzieje- zapewnił w rozmowie z Plejadą.