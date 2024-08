Bogumiła Wander odeszła 30 lipca br. Miała 80 lat. Legenda TVP w ostatnich latach swojego życia chorowała na Alzheimera.

Bogumiła Wander przebywała w specjalnym ośrodku w podwarszawskim Konstancinie.

Pojawiają się w stosunku do mnie zarzuty, że zostawiam ją w domu opieki, a sam urywam się z naszego życia i uciekam daleko. Co ja mam zrobić w tej sytuacji? Nic nie mogę zrobić. Ja już urobiłem się po łokcie. Nie było pielęgniarki, która sprostałaby potrzebom mojej żony i nie była to kwestia funduszy - mówił jej mąż Krzysztof Baranowski w wywiadzie dla wprost.pl.

Pogrzeb legendy TVP. Rodzina wydała oświadczenie

W mediach pojawiły się nieprawdziwe informacje o tym, kiedy i gdzie odbędzie się pogrzeb Bogumiły Wander. Rodzina postanowiła odnieść się do nich i wydała oświadczenie. Przekazano w nim, że informacje o pochówku nie zostanie podany w mediach.

W mediach powielane są nieprawdziwe wypowiedzi osób nieupoważnionych do kontaktu z mediami w sprawie pochówku Bogumiły Wander. Decyzją rodziny data i miejsce pogrzebu nie są podawane do opinii publicznej za pomocą mediów. Zgodnie ze zwyczajem w kościele, w którym odbędzie się w tym tygodniu msza żałobna, wywieszona jest klepsydra. Na miejsce pochówku zmarła zostanie odprowadzona w gronie najbliższej rodziny - czytamy.