Bogumiła Wander była znaną i uznawaną za jedną z legendarnych prezenterek TVP. Widzowie kochali ją nie tylko za urodę, ale też profesjonalizm. Ostatnie lata życia Wander spędziła w specjalistycznym ośrodku w Konstancinie. Zmagała się z chorobą Alzheimera. Do ostatnich chwil zajmował się nią i opiekował mąż, Krzysztof Baranowski.

Bogumiła Wander miała brata. Czym się zajmował?

Gdy okazało się, że Bogumiła Wander nie żyje wiele osób żegnało ją i wspominało. Połączył nas towarzyski klub kobiecy, który zresztą trwa do dzisiaj. Jedna znała drugą, inna trzecią i tak się zaczęłyśmy wszystkie zapraszać i spotykać na święta, urodziny, imieniny czy bez okazji. Ona niestety kilka lat temu musiała z niego wypaść ze względu na chorobę i trudności z komunikacją - mówiła w rozmowie z Plotkiem Katarzyna Miller.

W rozmowie z Jastrząb Post wspominał ją także Ryszard Rembiszewski. Ostatnio widziałem ją na spotkaniu w Skolimowie, była wtedy z mężem, ale to już nie była ta sama osoba... A później znalazła się już w ośrodku… Wielka szkoda. Zawsze będę ją dobrze wspominał, bo była wspaniałą, dobrą osobą - mówił.

Brat legendarnej prezenterki też zmagał się z chorobą

Mało, kto pamiętał, że Bogumiła Wander miała brata. Włodzimierz był kompozytorem, saksofonistą oraz wokalistą. Grał w zespole Niebiesko-Czarni. Już w latach 70. wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie w Chicago założył polonijny klub "Cardinal". Choć z siostrą dzieliła go odległość mieli bardzo dobry kontakt. Bogumiła Wander kilka razy wybrała się do USA, by odwiedzić brata. On również bywał w Polsce.

W dzieciństwie i młodości byliśmy ze sobą bardzo zżyci. Poznałam dzięki niemu mnóstwo wspaniałych ludzi, bo zabierał mnie ze sobą na festiwale do Opola, na koncerty. To on namówił mnie, żebym wysłała swoje zdjęcie do telewizji na konkurs na prezenterkę - tak o swoim bracie w rozmowie z portalem Pomponik mówiła Bogumiła Wander.

U Włodzimierza w 2013 roku zdiagnozowano tę samą chorobę, na którą zachorowała także jego siostra. Kompozytor zmarł 29 listopada 2020 roku. Bogumiła Wander nigdy nie dowiedziała się o jego śmierci. Wszystko przez problemy zdrowotne. Nie rozpoznawała bliskich a kontakt z nią był utrudniony.