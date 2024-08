Popularny teleturniej "Postaw na milion" wraca na antenę TVP. Zdjęcia do 29. edycji programu telewizyjnej Dwójki właśnie trwają. Dotychczas prowadzącym show był Łukasz Nowicki. Teraz prezenter opublikował post na Instagramie, w którym potwierdził, że to właśnie on znowu poprowadzi lubiany przez widzów program.