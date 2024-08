Tomasz Tylicki od kilku miesięcy jest jednym z prowadzących "Pytanie na śniadanie". Prezenter prywatnie jest partnerem Aleksandry Grysz, która również pracuje w śniadaniówce TVP. Dziennikarka dwa tygodnie temu pożegnała się z widzami i udała na urlop.

Reklama

Tomasz Tylicki został ojcem?

Już niebawem na świecie ma pojawić się syn Grysz i Tylickiego. Prezenter już dawno zapowiedział, że bez względu na wszystko chce być obecny przy narodzinach chłopca. Otrzymał nawet zgodę od swoich szefów na nagłe zniknięcie z anteny.

Na szczęście mogę w tym temacie liczyć na wsparcie redakcji "Pytania na śniadanie". Wiedzą, że teraz może się to wydarzyć w każdej chwili i są gotowi, gdybym w ostateczności musiał "zejść z anteny" w trakcie programu. Jestem im za to bardzo wdzięczny - nawet jeśli po cichu liczymy na to, że takiej sytuacji uda się uniknąć. Trzymajcie kciuki! - mówił.

Kto zastąpił prezentera TVP na wizji?

W sobotę zabrakło go u boku Beaty Tadli, z którą zazwyczaj prowadzi program. Jego miejsce zajął Piotr Wojdyło. Czyżby oznaczało to, że syn Tomasza Tylickiego i Aleksandry Grysz jest już na świecie? Szczęśliwi rodzice zapewne niebawem podzielą się swoim szczęściem w mediach społecznościowych.