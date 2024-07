Na to wydarzenie czekały dziesiątki tysięcy fanów Taylor Swift w Polsce. Jedna z najpopularniejszych i najbardziej wpływowych artystek na świecie już 1 sierpnia wystąpi po raz pierwszy w Polsce. Przyjedzie do Warszawy w ramach trasy "The Eras Tour". Zainteresowanie jest ogromne, Taylor Swift wystąpi więc na PGE Narodowym aż trzy razy. Biletów na żaden z koncertów nie ma od dawna. W sumie sprzedano ich ok. 60 tys. Piosenkarka przygotowała kilkugodzinne, spektakularne show.

Reklama

Gdzie zamieszka Taylor Swift w Warszawie?

Fani Taylor Swift od dawna spekulują, gdzie zatrzyma się w Warszawie wokalistka i co będzie robiła w czasie wolnym od koncertów. Czy ma w planie zwiedzanie stolicy Polski? Czy zaszyje się w swoim apartamencie? Z ustaleń Pudelka wynika, że na czas koncertów na PGE Narodowym, Taylor zatrzyma się w Hotelu Marriott. Wykonawczyni hitu "Cruel Summer" będzie miała do dyspozycji apartament prezydencki, którego wynajem to koszt rzędu 25 tysięcy złotych za noc.

Swift będzie nocować w dwupoziomowym apartamencie, zlokalizowanym na najwyższych piętrach hotelu, które na czas pobytu artystki, w trosce o jej prywatność zostaną całkowicie zamknięte dla pozostałych gości. Na gwiazdę czekają dwie sypialnie, dwie łazienki, w pełni wyposażona kuchnia wraz z jadalnią, przestronny salon, biurka do pracy oraz fortepian.

Dlaczego ten właśnie hotel wybrano dla Taylor Swift?

Co ciekawe, ekipa artystki wcale nie wybrała najdroższego i najbardziej luksusowego obiektu, za który uznaje się hotel Raffles Europejski. Tam cena za noc w apartamencie prezydenckim sięga 33 tysięcy złotych. Za wyborem tańszej opcji miały przemawiać względy bezpieczeństwa. Tylko w Hotelu Marriott będzie możliwość eskortowania Taylor do pokoju zablokowaną specjalnie windą. Zaplecza tego obiektu są również najlepiej przystosowane to dyskretnej eskorty bardzo ważnych osobistości, stąd też zawsze zatrzymują się w nim prezydenci USA. Jak udało się dowiedzieć też Pudelkowi, ekipa piosenkarki zatrzyma się w hotelu Nobu.

OBSERWUJ nas na WhatsApp