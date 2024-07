Dorota Stalińska to utalentowana artystka o charakterystycznym głosie. Debiutowała w 1976 roku w filmie Andrzeja Wajdu "Człowieku z marmuru". Na przestrzeni niemal pięciu dekad zagrała w wielu spektaklach, serialach i filmach. Dorota Stalińska jest bardzo aktywna. W 2024 roku została ponownie wybrana do Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Ostatnio przekazała fanom wieści na temat swojego stanu zdrowia. Niedawno trafiła do szpitala, by przejść zabieg. 71-latka opublikowała na swoim Facebooku zdjęcia z oddziału ortopedii i traumatologii Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim.

Reklama

Problemy zdrowotne Doroty Stalińskiej

Dorota Stalińska w marcu tego roku złamała rękę. Aktorka ma za sobą intensywną rehabilitację. Nie wszystko poszło jednak tak, jak powinno. Niedawno znów trafiła do szpitala. Chirurg przeprowadził zabieg, który poprawił jej stan.

71-latka za pośrednictwem mediów społecznościowych przekazała, jak się czuje. Opublikowała też zdjęcia ze szpitala i podziękowania dla lekarzy i personelu placówki medycznej.

Podziękowania Doroty Stalińskiej

"Jestem przeszczęśliwa! Wczoraj w naszym świetnym Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim moja lewa ręka została uwolniona od bardzo nieprzyjemnych skutków zespołu cieśni nadgarstka będącego kolejnym efektem marcowego złamania. To był szybki zabieg wykonany perfekcyjnie przez wspaniałego chirurga dr. Piotra Zalewskiego. Bardzo dziękuję panie doktorze i za ten zabieg i za wcześniejsze wspaniale skuteczne zdrutowanie (a raczej zblachowanie) mojego połamanego nadgarstka. Dziękuję też całemu personelowi tego oddziału" - napisała Dorota Stalińska na Facebooku.