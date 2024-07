Po raciborskim koncercie internet zalała fala komentarzy. Widzowie skierowali swoje zarzuty m.in. przeciwko Muńkowi Staszczykowi.

Internauci krytykują

"Muniek Staszczyk sprawiał wrażenie, jakby nie znał melodii własnych piosenek; Muniek tragedia. (...) Pomyłki w tekście, gadanie od rzeczy. Jeden wielki fałsz; Muniek to jakby mógł, to by się położył. To jego śpiewanie to porażka - zresztą Michał Szczygieł to też fałsz straszny; - pisali rozczarowani internauci.

Reklama

Co na to Muniek Staszczyk?

Plejada.pl postanowiła skontaktować się z menedżerem zespołu T.Love i zapytać, jak do tych komentarzy odnosi się Muniek Staszczyk.

Hubert Karwacki w rozmowie z portalem stwierdził, że nie widzi sensu w komentowaniu opinii internautów. Według niego, każdy ma prawo do własnego zdania, a ludzie "różne rzeczy wypisują w sieci". Menedżer zespołu T.Love na zakończenie dodał, że nie ma czego komentować, ponieważ "nic się nie wydarzyło".