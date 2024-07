Natalia Nykiel to jedna z artystek, która występuje podczas tegorocznej trasy koncertowej Lata z Radiem i TVP. Jej największe hity to takie piosenki jak"Bądź duży", "Error" czy ''Atlantyk". Była nominowana do wielu nagród m.in. Eska Music Awards, MTV Europe Music Awards, Fryderyka i Polsat SuperHit Festiwal.

Reklama

Natalia Nykiel przerwała próbę generalną

W sobotę występowała w Raciborzu, podczas drugiej imprezy Polskiego Radia i TVP. Artystka przerwała próbę generalną przed wieczornym koncertem. Musiała skorzystać z pomocy medyków. Skarżyła się na ostry ból brzucha.

W rozmowie z Plejadą menadżer artystki skomentował zdarzenie.

Menadżer artystki skomentował zajście na próbie

Natalia bardzo nie chciałaby zawieść publiczności i widzów i robimy obecnie wszystko, co w naszej mocy, żeby mogła wystąpić. Znając jej profesjonalizm i podejście do fanów, wiemy, że zrobi wszystko, aby pojawić się na scenie- powiedział.

Mimo tego, że Natalia Nykiel poczuła się źle, zdecydowała się wystąpić przed publicznością. Ta nagrodziła jej występ gromkimi oklaskami.