TVP i Polskie Radio zorganizowały wspólnie trasę koncertową Lata z Radiem. Na scenie w różnych miastach Polski do tej pory można było zobaczyć m.in. takie zespoły jak Zakopower, T.Love, Lady Pank, czy Wilki.

Koncerty TVP i Lata z Radiem w ogniu krytyki

Okazuje się, że widzowie nie są zachwyceni tym, co oglądają w każdą sobotę. Pierwszy koncert, który odbył się w Zakopanem został przez nich mocno skrytykowany. Nie podobały się nie tylko występy, ale także to, co stało się z terenem Równi Krupowej. Padał deszcz a na polanę wjechał ciężki sprzęt. To sprawiło, że powstały tam koleiny i błoto. Mieszkańcy domagali się naprawienia szkód.

Za wszystko odpowiedzialny jest organizator, ma on większość tych prac wykonać, co już się dzieje. Słowa o tym, że nie mogą mieszkańcy korzystać są nadużyciem, bo uszkodzenie dotyczyło minimalnej części. Festiwal odbędzie się normalnie. Z uwagi na przepisy odnośnie do prowadzenia gastronomii przeniesiemy Festiwal na Górną Równię - powiedział tłumaczy burmistrz miasta Łukasz Filipowicz.

Kolejne koncerty również nie przypadły widzom do gustu. Ten ostatni odbył się w Elblągu. Na scenie można było zobaczyć m.in. Nataszę Urbańską, Wilki, Golden Life, Ewelina Lisowska, Sarsa, Kobranocka, Vox, Papa D.

Widzowie TVP domagają się dymisji

Choć wydawać, by się mogło, że TVP odrobiła lekcje po poprzednich imprezach, gdzie widzowie i słuchacze narzekali na nagłośnienie, tak się jednak nie stało. Mieszkańcy Elbląga byli rozczarowani imprezą. Okazuje się, że nic nie słyszeli.

Tłumy rozśpiewanych widzów przed sceną. Tak było w Elblągu. Kolejny wielki koncert wakacyjnej trasy Lato z Radiem i Telewizją Polską - chwaliła się stacja na oficjalnym profilu w sieci.

Pod postem pojawiło się wiele negatywnych komentarzy.

Po raz trzeci szaleństwa nie widać wśród publiczności; Czy w TV nie ma inżyniera dźwięku? W TV jest ok, na żywo masakra; Do dymisji - oburzali się.