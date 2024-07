Opowiada o skomplikowanych losach rodu Korhanów, a także postaci takich jak Seyran, Suna i ich ojciec Kazim. Serial liczy już kilkaset odcinków, a jego wierni fani z niecierpliwością śledzą każdą nową emisję.

Jak skończy się serial "Złoty chłopak"?

W ostatnim odcinku serialu "Złoty chłopak", który zostanie nadany 17 lipca, Halis każe wyrzucić Ifakat z rezydencji. Gulgun z radością pozbywa się rywalki. Zachowanie Akina przeraża Seyran. Kazim jest zaskoczony widząc w rezydencji karetkę. Esme ma żal do męża, że poświęca swój czas Zerrin zamiast szukać córki.

Reklama

18 lipca TVP zaprasza na kolejną turecką produkcję pt. "Miłość i nadzieja" (Ask ve umut)! Serial będzie emitowany od poniedziałku do piątku o godz. 17:15 w TVP2.

O czym jest serial "Miłość i nadzieja"?

Osiemnastoletnia Zeynep mieszka z matką w niewielkim mieście i marzy o przeprowadzce do Stambułu. Marzenie to ma się ziścić gdy Zeynep dzięki swym zdolnościom i pracowitości dostaje się z rewelacyjnym wynikiem na Wydział Prawa Uniwersytetu Stambulskiego. Dziewczyna szykuje się do wyjazdu, żegna się z przyjaciółmi nie wiedząc, że tymczasem jej matka Gonul popada w bardzo groźne tarapaty i zostaje aresztowana. Zanim zabierze ją policja, Gonul zdąży napisać do córki list, w którym przedstawia nieprawdziwy powód swojego zniknięcia. Jednocześnie prosi swego dawnego kochanka i biologicznego ojca Zeynep, Bulenta, żeby zaopiekował się dziewczyną.

Obsada: Eda Baslamisli, Cayiroglu Mine, Esen Arda, Dinckol Hakan, Demircan Zafer.