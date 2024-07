Aleksander Sikora nie jest już prezenterem TVP. Od kilku miesięcy nie pojawiał się w żadnych mediach. Teraz to się zmieni. Były prowadzący "Pytanie na śniadanie" dostał właśnie nową pracę.

Olek Sikora dołączy do śniadaniówki Polsatu

Od pewnego czasu krążyły plotki, że Aleksander Sikora dołączy do zespołu śniadaniówki, nad którą pracuje właśnie stacja Polsat. Ma być jednym z reporterów, którzy będą przygotowywać materiały do programu. Okazuje się, że nie będzie to jego jedyne zajęcie w stacji.

Reklama

Były prezenter "Pytania na śniadanie" dostał jeszcze jedną propozycję

Pudelek oraz portal wirtualnemedia.pl dotarły do listy uczestników kolejnej edycji show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Wśród osób, które będą mierzyć się w tym formacie z muzyczno-aktorskimi wyzwaniami będzie właśnie Olek Sikora. Poza nim wystąpią także: piosenkarka Reni Jusis, były wokalista Just 5 Bartek Wrona, aktorka Joanna Osyda ("Majka"), aktor Damian Kret (m.in. serial “Bracia”), aktorka Barbara Wypych, aktor Kuba Szyperski.

W nowej edycji show stacji Polsat w jury obok Małgorzaty Walewskiej i Piotra Gąsowskiego zasiądą również Justyna Steczkowska i Stefano Terrazzino. Jak pójdzie byłemu prezenterowi TVP2? Czy da radę zmierzyć się z piosenkami gwiazd? O tym przekonamy się już niebawem.