Program "Must Be the Music" na stałe wpisał się w historię polskiej telewizji.

Przepustka do kariery dla zespołów LemON i Enej

To właśnie w tym talent show narodziły się kariery takich zespołów jak LemON i Enej, które podbiły serca milionów fanów, a zwycięstwo w programie dało im możliwość występowania na największych scenach muzycznych. W "Must Be the Music" debiutowało mnóstwo popularnych dziś artystów. Wśród nich Dawid Kwiatkowski, Kortez, zespół Red Lips czy Kaśka Sochacka.

Program "Must Be the Music" daje szansę spełnić marzenia i zmienić życie. Nasze spełniły się w 1000 procentach, bo mija 13 lat od wygrania przez nas pierwszej edycji programu, a my ciągle koncertujemy i często wracamy pamięcią do tego słynnego "bicia serca" w oczekiwaniu na "tak" lub "nie". Trzymam kciuki za wszystkich uczestników i bardzo się cieszę, że "Must Be the Music" wraca!– komentuje Piotr "Lolek" Sołoducha, lider i współzałożyciel zespołu Enej.

Casting do nowej edycji "Must Be the Music"

Właśnie ruszył casting internetowy do nowej edycji "Must Be the Music". Mogą wziąć w nim udział wokaliści, instrumentaliści, zespoły, a nawet całe orkiestry. Można wykonać własne utwory albo zaprezentować swoje wykonanie już znanych przebojów.

Jak zgłosić się do programu? Wystarczy wejść na stronę mbtm.polsat.pl, wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać swoje nagranie audio-video.

Kiedy nowa edycja "Must Be the Music"?

Emisja nowego sezonu "Must Be the Music" nastąpi w 2025 roku, dekadę po zakończeniu show, którego ostatni dotychczasowy odcinek Polsat wyemitował 8 maja 2016 roku.