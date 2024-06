Robert El Gendy po kilku latach wrócił do prowadzenia programu "Pytanie na śniadanie". Prywatnie prezenter spełnia się jako ojciec. Ma trzech synów - Macieja, Jakuba i Oliwiera.

Jakim ojcem jest Robert El Gendy?

Ojcostwo dało mi wgląd w miłość na poziomach, którego wcześniej nie znałem. To jest niesamowicie głęboka więź - mówi w rozmowie z Dziennik.pl.

Wyjaśnia, że nie należy do tych rodziców, którzy uważają, że dziecko powinno być kopią rodzica.

Życzę im, by mogli iść swoją drogą - mówi Robert. Przyznaje, że stara się swoich synów obdarzyć ciepłem i opieką. Nawet, jak nie mam siły, staram się usiąść obok nich, zobaczyć jak się bawią. Mimo, że są już coraz starsi daję im buziaka na dobranoc i na dzień dobry. Nawet wtedy, gdy oni jeszcze śpią a ja wychodzę do pracy do "Pytania na śniadanie" - mówi El Gendy.

Prezenter "Pytania na śniadanie" o swoich synach

Jacy są jego synowie? Czy są podobni do znanego taty? Każdy jest inny, ale mamy podobne cechy. Oliwier i Kuba mają po mnie zamiłowanie do sportu, zawziętość to z kolei cecha moja i najstarszego syna, czyli Maćka. Trzeba pamiętać, że mają w sobie w nie tylko moje cechy, ale też te, które przekazała im mama - uważa Robert.

Jakim chciałby być ojcem dla swoich synów? Zobaczcie nasze WIDEO.