Katarzyna Warnke przez wiele lat była związana z Piotrem Stramowskim. Zakochani poznali się w 2013 roku. Trzy lata później stanęli na ślubnym kobiercu. Ku zaskoczeniu fanów, w 2022 roku ogłosili rozstanie. Aktorzy mają córkę, pięcioletnią Helenę. Jak dzielą się opieką nad dzieckiem? Piotr Stramowski opowiedział o tym w najnowszym wywiadzie.

Piotr Stramowski o rytuałach

Teraz byli małżonkowie żyją w tzw. patchworkowej rodzinie. Podział opieki nad Heleną między Warnke i Stramowskim jest równy. Dziewczynka jeden tydzień spędza u taty, a drugi - u mamy. Aktor w "Dzień dobry TVN" zdradził szczegóły. Opowiedział też o obecnej partnerce. - Mamy wieczorkiem taki rytuał. Natalia czyta Aleksowi, ja idę czytać Helence i usypiamy dzieci. Bardzo to lubią. (…) Przede wszystkim to buduje taką więź. Bardzo często w ciągu dnia nie mamy czasu, żeby tak na 100 proc. spędzić go z dziećmi. Jesteśmy zalatani, odbieramy telefony, dzieci też są rozkojarzone, bawią się. Wieczorem jest ten czas, żeby się uspokoić, wyciszyć i spędzić go na 100 proc. ze swoim dzieckiem - opowiedział Piotr Stramowski.

Katarzyna Warnke o przestrzeni dla siebie

Może przewrotnie to zabrzmi, albo szokująco dla niektórych, ale naprawdę, to, że w tej w chwili opiekujemy się córką osobno z moim byłym mężem, daje mi taką przestrzeń bycia ze sobą, której nie miałam, kiedy byliśmy razem. Czyli są plusy i minusy, moim zdaniem, tej sytuacji. (...) Są ludzie, którzy nie wyobrażają sobie bycia samemu ze sobą, nie chcą być sami i to też jest okej. Myślę, że to są prawdziwie rodzinni ludzie. Ja nie jestem taką osobą, nie jestem rodzinna. Potrzebuję mieć dużo czasu dla siebie - mówiła Katarzyna Warnke w programie Agnieszki Woźniak-Starak i Gabi Drzewieckiej.