Eliza Rycembel robi karierę. Aktorkę niedawno oglądaliśmy jako Ewę w "Morderczyniach". Młoda, zaledwie 32-letnia aktorka, na swoim koncie wiele znakomitych ról.

Eliza Rycembel zaczęła występy w filmach od znakomitych ról w "Obietnicy" (2014) oraz w "Cate Blanche" (2015). Ma na swoim koncie Orła i nagrodę na Festiwalu Filmowym w Gdyni. Co ciekawe, aktorka uważa, że nie do końca jej się wyróżnienia przysłużyły, bo: "one powodują, że nikt nie weźmie mnie do grania epizodów", a Eliza Rycembel uwielbia epizody.

We "Wszystko gra", filmie z 2016 r., obok Elizy Rycembel zagrali m.in. Sebastian Fabijański, Kinga Preis, Stanisława Celińska i Antoni Pawlicki.

O czym jest film "Wszystko gra"?

Jak napisali producenci: "Bohaterki tej rozśpiewanej historii to przedstawicielki trzech pokoleń, które poszukują szczęścia, miłości i radości życia. Najmłodsza z nich to Zosia, ona chciałaby zmieniać świat poprzez sztukę. Jej mama Roma dostaje skrzydeł, gdy na jej drodze pojawia się ktoś absolutnie wyjątkowy. Najstarsza z kobiet, babcia Helena, skrywa pewną tajemnicę z przeszłości. Trzy niezwykłe bohaterki muszą ocalić rodzinny dom przed zakusami biznesmena Lisa, potomka dawnych właścicieli posesji, na której stoi budynek. Kobiety przeżyją mnóstwo przygód, zanim okaże się, czego tak naprawdę pragną w życiu. Jak więc potoczą się dalsze losy bohaterek filmu?".

Eliza Rycembel miała plan "B"

Okazuje się, że Eliza Rycembel miała plan "B". Gdyby z aktorstwem nie wyszło, zdawała na socjologię. Okazało się jednak, że aktorstwo to jest to. "Równocześnie zdawałam do szkoły teatralnej i na socjologię. W tamtym momencie chciałam mieć pewność, że w razie czego będę miała drugi zawód. Nie byłam pewna, czy aktorstwo jest dla mnie" - mówiła w wywiadzie dla "Vivy".

"Kocham to, co robię, ale nieraz miałam myśli, że w aktorstwie nic nie jest pewne. Raz jest dobrze, a raz po prostu beznadziejnie" - wyznała w rozmowie z "Vivą!", dodając, że zdarzyło się, że miała półtora roku przerwy w pracy, bo po prostu nie było zapotrzebowania na kogoś takiego jak ona.

Eliza Rycembel zagrała także m.in. w serialach "Osiecka", Gry rodzinne" czy "Belfer 2" oraz w filmach "Boże Ciało", "Nina", "Nie mów tak".