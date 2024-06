W niedzielę w Polsce odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego. Pierwsze sondaże pokazały, że Koalicja Obywatelska zdobyła 38 proc. poparcia. Wyniki exit poll pokazały, że PiS uplasował się na drugim miejscu.

Piotr Kraśko prowadził wieczór wyborczy. Wspomniał o córce

Wieczór wyborczy w TVN24 prowadził Piotr Kraśko, który kilka minut po godz. 21 wspomniał o swojej córce. Porażkę PiS skomentował nawiązując do Laury.

Każdy z nas pewnie na różne sposoby mierzy czas, ale moja najmłodsza córka ma osiem lat, jest w drugiej klasie szkoły podstawowej. Osiem lat to sporo. Po raz pierwszy za jej życia zdarzyło się, że PiS nie wygrało wyborów. Wygrał kto inny - powiedział.

Zabawny wpis na Instagramie prezentera TVN

Po raz pierwszy od 10 lat wybory wygrała Koalicja Obywatelska. Prezes mówi: "Droga do zwycięstwa jest otwarta", no ale jednak teraz dostali 33 proc. głosów. Pięć lat temu to było 45 proc. Pięć lat temu PiS zdobył 27 mandatów, teraz prawdopodobnie 19 - dodał.

O swojej córce wspomniał również na Instagramie. Pokazał jak dziewczynka wyglądała w 2019 roku i jak wygląda w 2024. Widać na nim, jak prezenter trzyma ją "na barana". Ciekawy jestem czy za 5 lat też tak pójdziemy z Larą na wybory - napisał pod zdjęciem.