Podczas ostatniego dnia 61. KFPP w Opolu odbył się koncert poświęcony Januszowi Kondratowiczowi. Artyści wykonali piosenki, do których był on autorem tekstów. Na koncie tekściarz miał m.in. takie piosenki jak "10 w skali Beauforta" zespołu Trzy Korony, "Dancing Queen" z repertuaru Haliny Frąckowiak, "Kwiaty we włosach" Czerwonych Gitar,"Mam w ramionach świat" Zdzisławy Sośnickiej czy "Tyle słońca w całym mieście" Anny Jantar.

Na scenie można było zobaczyć m.in. Kayah, Natalię Kukulską, Mietka Szcześniaka, czy Alicję Majewską. Koncert poprowadził Jacek Cygan. W pewnym momencie postanowił opowiedzieć publiczności, jak żartowali razem z Januszem Kondratowiczem.

Publiczność w Opolu nie zrozumiała żartu Jacka Cygana. Tak go tłumaczył

Jaki to jest dziwny zawód: autor tekstów piosenek, tekściarz - powiedział.

My czasami żartowaliśmy z Januszem, że to jest tak jak w takiej historii przedwojennej, kiedy sędzia pyta oskarżonego: "zawód oskarżonego?", a oskarżony mówi: "artysta". "A co oskarżony robi?". "Parasole". Wysoki sąd mówi na to: "Parasole? I zaraz artysta?", oskarżony na to: "Wysoki Sądzie, zrób pan parasol!" - gdy skończył w amfiteatrze zapanowała cisza.

Najwyraźniej nikt nie zrozumiał żartu. Nie podobało wam się? - zapytał Jacek Cygan.Myśmy żartowali z Januszem, że robimy takie parasole. Dla was - wyjaśnił.