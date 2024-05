W piątek ruszył festiwal w Opolu. Pierwszy koncert to "Premiery". Artyści zaprezentują w nim nowe, jeszcze nieznane utwory. Gospodarzami wieczoru byli Kayah i Andrzej Piaseczny. Gdy pojawili się na scenie i zaczęli witać się z publicznością w amfiteatrze oraz przed telewizorami, widzowie i internauci zaczęli im się bacznie przyglądać.

Reklama

Niestety to, co usłyszeli nie przypadło im do gustu. Andrzej Piaseczny nie mógł się wysłowić, Kayah nieco mu przerywała.

Internauci krytykują festiwal w Opolu. To im się nie spodobało

Zaczęło się fatalnie - napisał jeden z internautów.

Reklama

Niestety z przykrością stwierdzam, że prowadzący bardzo słabo - brzmiał inny komentarz.

Internautom nie spodobało się również to, że prowadzący nie dali wypowiedzieć się Andrzejowi Zielińskiemu. Zanim rozpoczęła się rywalizacja artystów zespół Skaldowie wraz z Gabą Kulką wykonali piosenkę "W żółtych płomieniach liści". Na koniec brat zmarłego niedawno Jacka Zielińskiego powiedział: "To dla ciebie Jacku". Widzowie nie usłyszeli tego dokładnie, bo Kayah zaczęła dalej prowadzić koncert.

Co to było?; Więcej szacunku dla starszych artystów; Jeszcze się na dobre nie zaczęło a już jest źle - komentowali niezadowoleni z przebiegu imprezy widzowie.

Bardziej, niż prowadzenie Andrzeja Piasecznego niektórym nie podobało się to, co robiła na scenie Kayah.

Z całym szacunkiem, ale nie da się słuchać prowadzącej Kayah. Zawsze na scenę wychodziła z klasą i głosem, a tu nie wiem co sobą próbuje zaprezentować - pisali.