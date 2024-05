Pierwszy dzień 61. KFPP w Opolu to dwa koncerty - "Premiery" i "Debiuty - Niemen symfonicznie". W koncercie "Premiery" wystąpi dziesięciu wykonawców, w tym laureat programu "The Voice of Poland", Jan Górka. Koncert będzie prowadzony przez Kayah i Andrzeja Piasecznego, którzy również wystąpią w recitalu.

Jan Górka wystąpi w Opolu. Tym chce porwać publiczność

Zaśpiewam swój autorski numer "No powiedz mi". To piosenka o stracie, taka jedna ze smutniejszych. Na "Premierach" utwory są skoczne a ta jest taka inna, więc zobaczymy jak mi pójdzie - mówi w rozmowie z Dziennik.pl. Czy smutne piosenki są jego znakiem rozpoznawczym?

Można tak powiedzieć - mówi Jan Górka.

Jak przygotowuje się do występów? Co musi mieć w garderobie? Czy męczy go popularność? Zobaczcie nasze WIDEO.