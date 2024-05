Piotr Cyrwus przed laty przyjął rolę Ryśka w telenoweli "Klan". Grał w tym serialu przez wiele lat, ale w końcu zdecydował się odejść. Od tamtej pory zagrał w wielu filmach, serialach i spektaklach teatralnych. Jednak żadna inna produkcja nie przyniosła mu takiego rozgłosu jak "Klan".

W miniony weekend aktor był gościem programu "Rogalska show" emitowanego na antenie TVN Style.

Po tym pytaniu Piotr Cyrwus chciał wyjść ze studia

Wszystko szło dobrze do momentu, gdy pojawił się temat "Klanu". Mimo, że aktor nie przepada za pytaniami na ten temat, Marzena Rogalska nie omieszkała nawiązać do tej telenoweli, w której aktor grał przez 15 lat. Chciała wiedzieć, dlaczego ten nie lubi pytań o Ryśka.

Reakcja Piora Cyrwusa zaskoczyła prowadzącą "Rogalska show". Na zamieszczonym w sieci fragmencie programu widać, jak aktor wstaje, zapina marynarkę i chce opuścić studio.

Rogalska próbuje go zatrzymać, ciągnąc za rękę i próbując posadzić z powrotem na kanapie. Ostatecznie Cyrwus wraca i zostaje w studiu. Potem zaczyna się śmiać. Wszystko wskazuje na to, że był to jedynie żart.