Monika Olejnik w niedzielny wieczór zamieściła wpis, w którym poinformowała, że ma raka piersi i przeszła operację. Jej wpis skomentowało wielu znajomych z mediów i show-biznesu. Wszyscy życzyli jej szybkiego powrotu do zdrowia.

Monika Olejnik wróciła do pracy

Wśród nich były m.in. Anita Werner, Joanna Kryńska, która również niedawno zmagała się z chorobą, czy Anna Kalczyńska. Monika Olejnik powoli powraca do swoich zawodowych obowiązków.

Reklama

W poniedziałek pojawiła się w "Kropce nad i". Pod koniec programu nawiązała do swojej choroby. Dziękuję za ciepło, które do mnie spływa - powiedziała, żegnając widzów.

Reklama

Stwierdziła, że ma nadzieję, że już niebawem będzie biegać na długie dystanse. W najnowszym wpisie, jaki zamieściła w sieci, poinformowała, jak wraca do zdrowia.

Jak Monika Olejnik wraca do aktywności?

Choć jej ogromną pasją jest bieganie, na razie musi się oszczędzać.

Spokojnie krok po kroku zaczynam od spaceru. Do zobaczenia w "Kropce nad i" - napisała na InstaStory, w którym pojawiła się relacja z porannego marszu.

Otrzymuję od Was setki wiadomości o tym, że zapisaliście się na BADANIA. Dziękuję. To dla mnie najpiękniejszy prezent. W poniedziałek wróciłam do mojej "Kropki nad i". Prawdziwy dream team jest wtedy, kiedy "ludzi dobrej woli jest więcej" - napisała Olejnik.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Przed operacją, gdzieś pomiędzy kolejnymi badaniami i diagnozami przeszliśmy Zatokę Poetów. Dzisiaj wspominając, czuję jak ważne są dla mnie systematyczne treningi od ponad 20-u lat. Aktywność sportowa wiele uczy i dzięki temu, bywamy potem silniejsi od bólu - na szczęście -dodała.