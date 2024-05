Fani programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" nie mogą doczekać się wielkiego finału, który obejrzą już 17 maja 2024 roku. Wiadomo, że produkcja zapowiedziała niespodziankę. Ten finał będzie wyjątkowy. Co się zmieni?

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Reklama

Jubileuszowa edycja "TTBZ"

Reklama

W "TTBZ" biorą udział uczestnicy, którzy w poprzednich edycjach wygrywali bądź znajdowali się w ścisłej czołówce poszczególnych serii. Tym samym do udziału zostali zaproszeni między innymi Katarzyna Skrzynecka, Filip Lato, Mateusz Ziółko czy Barbara Kurdej-Szatan. Poziom jest naprawdę bardzo wysoki, co przełożyło się również na wysoką oglądalność programu.

Kto wszedł do finału TTBZ?

Uczestnicy show walczyli o miejsce w finałowym odcinku przez 9 tygodni. W finale zaprezentują się: Maria Tyszkiewicz, Filip Lato, Stefano Terrazzino i Mateusz Ziółko. Ostatni odcinek programu zostanie wyemitowany 17 maja 2024 roku, o godzinie 20:05 w Polsacie.

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Co się zmienia?

Finaliści powalczą nie o złotą, a o Brylantową Twarz. Największą zmianą, która z pewnością będzie miała realny wpływ na wskazanie zwycięzcy będzie to, że widzowie zadecydują o tym, do kogo trafi nagroda główna. Do tej pory o wszystkim decydowali jurorzy, których wybory często nie podobały się telewidzom. Teraz to właśnie oni wskażą zwycięzcę jubileuszowej edycji programu. Dodatkowo wygrany przekaże 100 tysięcy złotych na wybrany przez siebie cel charytatywny.