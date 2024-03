Już w najbliższy piątek (6 marca) widzowie zobaczą pierwszy odcinek jubileuszowej edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". 20. edycja programu zyskała podtytuł "Najlepsi".

Show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" emitowany będzie w piątki o godz. 20:05.

20. edycja "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Kto wystąpi w show?

To będzie edycja, w której nie zabraknie wielkich powrotów oraz zmian. Piotra Gąsowskiego, który w geście solidarności z Katarzyną Skrzynecką odszedł z programu, gdy ją zwolniono, pojawi się w roli jurora a nie jak dotychczas prowadzącego.

Okazuje się, że także aktorka powróci do "TTBZ" w roli uczestniczkie. Razem z nią wystąpią m.in.: Stefano Terrazzino, Filip Lato, Barbara Kurdej-Szatan, Kacper Kuszewski czy Aleksandra Szwed.

To jest karuzela wszelakich emocji i bardzo intensywnych emocji bez względu na to, jakie one są. Jesteśmy zachwyceni tym, że możemy w tak wybitnym składzie przeżyć tę przygodę. Jestem zachwycona, niektórzy koledzy byli moimi jurorami, innych podziwiałam, byłam ich fanką od lat, móc spotkać się na jednej scenie, przechodzić przez to wszystko, to jest niesamowite przeżycie- powiedziała w rozmowie z Dziennik.pl aktorka.

Aleksandra Szwed mówi o "złośliwym grzybie"

Aleksandra Szwed zaznaczyła, że wszyscy uczestnicy tej edycji nie są dla siebie konkurencją, ale towarzyszami broni.

My tu jesteśmy towarzyszami broni, którzy mają niewykonalne zadanie, z którym musimy się zmierzyć, niż jakąkolwiek konkurencję między sobą. Siedzimy z uśmiechami na twarzy, podpowiadamy sobie wzajemnie, wspieramy się. To jest coś absolutnie pięknego. Ten program niesie masę trudności. To jest stres, presja, bo jubileuszowa edycja i pod tym hasłem kryje się słowo: "najlepsi" - mówi Ola Szwed.

To nie zawsze jest proste, bo ten złośliwy grzyb, który naciskamy różne rzeczy nam pokazuje. Cieszę się, że mogę tu być. To jest jednak iluzja, że my wracamy do dobrze znanego programu, bo to nowa materia. To świat, który budujemy od nowa - dodaje.

Ola Szwed miała wypadek. Jak do niego doszło?

Nagrania do 1. odcinka 20. edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" wystartowały już 8 lutego. Okazuje się, że nie dla wszystkich ten początek był dobry. Tą osobą jest właśnie Aleksandra Szwed. Aktorka znana m.in. z kultowego serialu "Rodzina zastępcza" kilka dni przed startem nagrań złamała rękę.

To było na dosłownie trzy albo cztery dni przed nagraniem pierwszego odcinka. Ja tak naprawdę ze szpitala wjechałam na nagrania. Trochę nie było wyjścia - przyznaje.

Czy Ola Szwed zrezygnowała z udziału w show? Mówi o L4

Ola Szwed dodaje, że nie mogła a przede wszystkim nie chciała zrezygnować z występu w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

Moja rezygnacja na ostatnią chwilę oznaczałaby zatrzymanie całej produkcji. Szczerze nie wyobrażam sobie stawiania w takiej sytuacji ani produkcji, ani ludzi pracujących tutaj. Trzeba było zacisnąć zęby i radzić sobie. Nasza branża to ta, w której nie bierze się L4, dopóki jesteś w stanie stać i dyszeć, to jesteś w stanie śpiewać, tańczyć, recytować - stwierdza aktorka w rozmowie z Dziennik.pl.

Czy w związku z tym, że złamała rękę, ma trudności z występami?

To coś, co nie ułatwia mi pracy w tym programie. To jest pewnego rodzaju lekcja pokory a z drugiej strony, magia, która może się wydarzać, bo wszyscy robimy wszystko, by ten fakt przed widzami jako tako ukryć. Jestem zaskoczona tym, co się da zrobić - zachwyca się, mimo kontuzji, pracą ekipy Ola Szwed.

Dodaje, że do wypadku nie doszło w domu ani w pracy.

To był niefortunny wypadek - mówi.

Na szczęście Ola Szwed może liczyć na wsparcie rodziny. Jak aktorka godzi pracę w teatrze, na planie programu "twoja Twarz Brzmi Znajomo" i życie rodzinne? Zobaczcie nasze WIDEO.