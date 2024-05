Kayah jest bardzo przywiązana do swojego psa, Greya. Dość często wrzuca do sieci jego zdjęcia. W ostatnich dniach napisała, że Grey ma poważne problemy ze zdrowiem, nie może chodzić. Lekarz weterynarii zalecił wykonanie rezonansu magnetycznego, co wiązało się z podaniem zwierzęciu narkozy, a to o wywołało u artystki duży niepokój.

Kayah apeluje do fanów

"Moja miłość największa! Od ponad miesiąca ograniczenia ruchowe. Doszła do tego niesprawność, nóżki nie wytrzymują przysiadu, siada w kupkę, śpi w pieluszkach, bo nie kontroluje siusiania przez sen. Dziś o 19 narkoza i rezonans. Przy jego chorym serduszku, narkoza to jest coś, czego boję się strasznie. Grey i ja mamy te same choroby. To niesamowite, jakim połączonym naczyniem jesteśmy. Pomyślcie o nas ciepło dziś wieczorem. Proszę..." - napisała Kayah na Instagramie.

Kayah dziękuje za wsparcie

Badania potwierdziły obawy artystki. Wyniki badań wskazują, że pies ma zmiany w obrębie kręgosłupa. Mimo to, Kayah wyraziła nadzieję i wdzięczność za wsparcie fanów

.

"My już po rezonansie. Zmiany na całym odcinku kręgosłupa, ale będziemy żyć. Na razie nieprzytomni, pacjent dochodzi do siebie. Jestem starsza o 20 lat... dziękuję za troskę i wsparcie. Jesteście kochani!" - napisała piosenkarka.