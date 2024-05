W środowy wieczór odbył się koncert "Urodziny w Europie!" z okazji 20. rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Impreza transmitowana była przez TVP. Na scenie wystąpili m.in. Piasek, Kwiat Jabłoni, Ania Dąbrowska, czy Kayah. To ona zwróciła się do widowni z przejmującym apelem.