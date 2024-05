Daria Zawiałow to jedna z bardziej znanych i uznanych artystek na polskiej scenie muzycznej. W 2017 roku wydała swój debiutancki album "A kysz". Od tamtej pory grono jej fanów powiększa się. Po debiutanckiej płycie wydała także albumy "Helsinki", "Wojny i noce", czy "Dziewczynę pop".

Ta ostatnia wysoko uplasowały się w zestawieniach OLiS i zostały nagrodzone certyfikatami sprzedaży.

Daria Zawiałow odwołuje koncerty. Powód?

Daria Zawiałow na początku maja miała ruszyć w trasę koncertową. Niestety jej fani muszą poczekać na występy swojej ulubionej artystki.

Piosenkarka wydała oświadczenie, z którego wynika, że ma problemy ze zdrowiem. Z tego powodu musiała w ostatniej chwili odwołać zaplanowane na pierwsze dni maja występy.

Moje struny głosowe całkowicie zaniemogły. Walczyłam dzielnie po koncercie w Warszawie – zaczęła, dodając, że lekarz foniatra zakazał jej występów. – Zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby wrócić do was za 2 tygodnie na kolejne koncerty. Najbliższe: 3 Majówka we Wrocławiu, Lublinalia, Polish Day In Brussels oraz Juwenalia Rzeszowskie – niestety muszę odwołać. Jest to niwiarygodna trudna decyzja. Ale chcąc być z wami całe lato, muszę zadbać o wyleczenie mojej krtani i strun - czytamy.

Przeprosiła fanów i życzyła im udanej majówki.