TVP1 zaprezentowała nową oprawę i ofertę Teatru Telewizji. Poinformowano, że spektakle od maja br. będą nadawane w poniedziałki nie o godz. 21.05, jak to bywało do tej pory, ale o godz. 20.30. Oznacza to, że z poniedziałkowej ramówki TVP1 wypadnie serial historyczny "Korona królów. Jagiellonowie”.

Kostiumowy serial będzie teraz nadawany we wtorki i środy, a trzeci odcinek w tygodniu pojawiać się będzie od maja br. w czwartki o godz. 20.30.

Kiedy będą nowe odcinki "Ojca Matesza"?

Czwartki to dzień emisji sensacyjnego, uwielbianego przez widzów serialu pt. "Ojciec Mateusz" z Arturem Żmijewskim w roli głównej. Dzień premiery nowego odcinka się nie zmienia, następuje jednak przesuniecie emisji z godz. 20.35 na 21.10. Pierwszy odcinek serialu w nowym paśmie pojawi się 16 maja br. Tydzień wcześniej nie wyemitowany, ponieważ od 21.00 transmitowany będzie drugi półfinał Konkursu Piosenki Eurowizji. Z kolei w czwartki o 22.05, czyli 35 minut później niż obecnie, będzie nadawana „Sprawa dla reportera”.