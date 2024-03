Od kilku tygodni w TVP2 można oglądać 7. edycję programu "The Voice Kids". W muzycznym show udział biorą dzieci w wieku 8-14 lat.

Reklama

Przed emisją najnowszego odcinka między jurorami doszło do bardzo ważnej, ale i wzruszającej dyskusji. Chcąc wesprzeć tych, którym nie udało się przejść do kolejnego etapu "The Voice Kids", opowiedzieli swoje historie, które były dla nich trudne. Gdy Baron z zespołu Afromental zapytał pozostałych trenerów o niełatwe wydarzenia z dzieciństwa, które do dziś pozostają w ich pamięci, opowieściom nie było końca.

Cleo o wpadce z dzieciństwa. "Zaczęłam peplać bzdury"

Reklama

Miałam jakiś wierszyk do powiedzenia w kościele (…) Miałam sześć, siedem lat. Byłam tak zestresowana, że w połowie jakieś bzdury zaczęłam peplać. Teraz jak z perspektywy na to patrzę, to pewnie jakbym była widownią, to pomyślałabym: „O Jezu, jaka urocza mała dziewczynka się pogubiła”. A ja myślałam same najgorsze rzeczy, chciałam się zapaść pod ziemię - wspominała Cleo.

Kolega Barona, czyli Tomson, który wraz z nim zasiada na fotelu jurora "The Voice Kids" opowiedział o zdarzeniu, gdy został wyrzucony z chóru.

Chór, z którym próbowałem śpiewać w podstawówce, miał wyjazd do Malborka. Miał być ogólny wyjazd i śpiewanie, i wtedy dostałem guzków śpiewaczych. To była jakaś szósta, piąta klasa podstawówki. I mnie wywalili z tego chóru. Płakałem (…), i tak żałowałem, po prostu było mi wtedy przykro, tak chciałem tam pojechać… - wspomniał.

Dlaczego juror "The Voice Kids" został wyrzucony z chóru?

Reklama

Najsmutniejszą historią podzielił się sam Baron. Okazuje się, że była ona związana z pieniędzmi a właściwie ich brakiem w rodzinnym domu.

Mieliśmy chór szkolny i występ w Filharmonii Wrocławskiej. Pani od chóru powiedziała: „Ubierzcie kolorowe t-shirty, a na dół spodnie od garnituru czarne”, żeby wszystkie dzieci wyglądały jak zespół. Ja nie miałem garnituru. Po prostu nie było budżetu na garnitur - opowiedział Baron.

Baron wyznaje: Czułem poczucie wstydu i odrzucenia

Mówię: "Mama, potrzebuję czarne spodnie", a ona: „To weź najciemniejsze dżinsy, jakie masz, będzie na pewno dobrze”. No i jest próba. I pani do mnie: "Baron, dlaczego ty nie jesteś przebrany?". Ja mówię: "No jestem przebrany". "A gdzie masz czarne spodnie?". Mówię: "No nie mam czarnych spodni" - wspominał juror "The Voice Kids".

To sprawiło, że Baron nie wystąpił.

I oni mnie usunęli z występu za spodnie. I ja przy tych 30 dzieciach też czułem takie poczucie wstydu i odrzucenia - wyznał.

Najnowszy odcinek "The Voice Kids" wyemitowany zostanie w sobotę o godzinie 20 w TVP2.